İşçiler, kapatılan madenin yeniden açılmasını istedi

ERZİNCAN'ın İliç ilçesindeki altın madeni ocağı, 9 işçinin öldüğü göçük sonrası kapatıldı. İliç Maden Çalışanları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyesi işçiler, işsiz kalıp mağduriyet yaşadıklarını belirterek, madenin yeniden açılmasını istedi.

İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen heyelanda, 9 işçi toprak altında kaldı. İş makineleri ile yüzlerce personelin katıldığı ve aylarca süren aramalar sonunda işçilerin cansız bedenlerine ulaşıldı. İşçiler gözyaşları arasında toprağa verilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturmada 12 şüpheli tutuklandı, 2 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Mahkeme sürecinde 7 kişi bilirkişi raporu ile serbest kalırken, 5 kişinin tutukluluk hali devam ediyor.

"Toprak kayması sonucunda 9 canımızı kaybettiğimiz acı hadisenin üzerinden aylar geçti. Hepimizin hafızasında Erzincan'ın işgalden kurtuluş yıl dönümü olarak yer alan 13 Şubat'ın bizim için bundan sonra acı bir hatırası var. Kazada hayatını kaybeden arkadaşlarımız; Ramazan Çimen, Hüseyin Kara, Mehmet Kazar, Adnan Keklik, Fahrettin Keklik, Kenan Öz, Abdurrahman Şahin, Uğur Yıldız ve Şaban Yılmaz'ı bir kez daha rahmet ve dua ile anıyoruz. 13 Şubat’tan sonra her şey tamamlanıyor gibi görünse de bazı şeylerin yeri asla doldurulamayacak. O gün toprağın aldığı canlarımızın açtığı yürek sızısı her zaman devam edecek. Bizler bugün burada 13 Şubat'ta açılan yaralarımızın sarılması gerektiğini düşünerek toplanmış bulunmaktayız. Arkadaşlarımızın acıları henüz bir nebze olsun dinmeden yüzlerce arkadaşımızın ekmek kapısı kapandı. Geçim sıkıntıları büyüyen emekçi dostlarımız kış mevsiminin getirdiği işsizlik ortamında çaresiz durumdalar. Biz ve İliç halkı tüm mağduriyetlerin giderilmesinden sonra üretimin devam etmesinden yana. Devletimizin tüm bu konuları göz önünde bulundurarak atılacak adımları bir an önce atmasını beklemekteyiz."