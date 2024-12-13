Erzincan'da susturuculu tüfekle dağ keçisi avlayan 4 kişiye 692 bin lira ceza

Denetimde yakalanan 4 kaçak avcıya, Erzincan Orman ve Su İşleri Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerince 692 bin 192 lira ceza uygulandı.

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