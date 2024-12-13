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        Erzincan'da susturuculu tüfekle dağ keçisi avlayan 4 kişiye 692 bin lira ceza

        Erzincan'ın Refahiye ilçesinde susturucu taktıkları tüfekle dağ keçisi avlayan 4 kişiye 692 bin 192 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 10:26 Güncelleme: 13.12.2024 - 10:33
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        Erzincan'da susturuculu tüfekle dağ keçisi avlayan 4 kişiye 692 bin lira ceza
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        Erzincan'ın Refahiye ilçesinde susturucu taktıkları tüfekle dağ keçisi avlayan 4 kişiye 692 bin 192 lira ceza kesildi.

        Doğandere Devlet Avlağı'nın Güventepe köyü yakınlarında kaçak avcı bilgisini alan jandarma ekipleri, bölgede çalışma yürüttü.

        Denetimde yakalanan 4 kaçak avcıya, Erzincan Orman ve Su İşleri Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerince 692 bin 192 lira ceza uygulandı.

        Tüfeklerine susturucu taktıkları belirlenen avcıların ekipmanlarına el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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