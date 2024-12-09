Erzincan'da kaçak cep telefonu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Ekipler, A.D’nin iş yeri ve evinde yaptıkları aramada, 5 gümrük kaçağı cep telefonu, 6 gümrük kaçağı kulaklık ele geçirdi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kaçakçılıkla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

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