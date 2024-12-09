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        Erzincan'da 2,5 ton kaçak tütün ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı

        Erzincan'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, 2,5 ton tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 18:12 Güncelleme: 09.12.2024 - 18:19
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        Erzincan'da 2,5 ton kaçak tütün ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı
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        Erzincan’da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, 2,5 ton tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde kaçak tütün ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda şüpheli Ö.M. ve Z.K’ye ait depo ve araçta arama yapan ekipler, 2 ton 550 kilo kıyılmış tütün, 125 paket kaçak sigara ve 5 bin makaron poşeti ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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