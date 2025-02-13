İliç'te hayatını kaybeden 9 maden işçisi anıldı

ERZİNCAN'ın İliç ilçesindeki maden ocağında yaşanan toprak kaymasında hayatını kaybeden 9 işçi, olayın birinci yıl dönümünde anıldı.

İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen heyelanda, 9 işçi toprak altında kalıp, yaşamını yitirdi. Olayın yıl dönümünde AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, yaşamını yitiren maden işçileri için yapılan anıt mezarları ziyaret ederek karanfil bıraktıktan açıklama yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, "Yeterli, etkin denetimler yapılmış, önlemler alınmış olsaydı belki 9 canımız bugün hayatta olacaktı. Tüm çabamız bir daha bu acıların yaşanmaması ve başka canların, başka ailelerin gözünden yaş gelmemesi. Bu nedenle de iş sağlığı ve güvenliği için bütün önlemlerin alınarak bu acıların tekrar yaşanmaması için biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak hem Meclis’te hem de yargı sürecinde bu sürecin takipçisi olacağız" dedi.

‘RAPOR BİTMEK ÜZERE’

Bir yıl önce bugün üzücü bir olayın yaşandığını belirten AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman ise “Ailelerine başsağlığı diliyorum. Gerçekten çok üzücü bir gün. Onlar için çok sıkıntılı bir gün. Onlara sabır diliyorum. Maden kazasından sonra Meclis’te bir araştırma komisyonu kuruldu. Burada iki Erzincan milletvekili de o komisyonda görevliydi. Tüm gurubu bulunan partilerden 22 milletvekili görev aldı. Rapor bitmek üzere. Burada bütün gücümüzle böyle bir kazanın ülkemizde bir daha olmaması için her türlü tedbirin alınması için çalışıyoruz. Onun için çalışmalar sürüyor. Bugün de İliç’te ailelerimizin yeniden yanlarında olduğumuzu üzüntümüzü iletmek ve başsağlığı dilemek için geldik" dedi.

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Geçen yıl facia haberini alır almaz bölgeye geldiğini ifade eden CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ise şunları söyledi: