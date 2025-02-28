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        Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde çığ tatbikatı

        ERZİNCAN'da AFAD tarafından düzenlenen eğitime katılan ekipler için Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde çığ tatbikatı düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 17:17 Güncelleme: 28.02.2025 - 17:20
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        Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde çığ tatbikatı
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        ERZİNCAN'da AFAD tarafından düzenlenen eğitime katılan ekipler için Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde çığ tatbikatı düzenlendi. Eksi 15 derecede gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği kar kütleleri altında kalan 2 kayakçı kurtarıldı.

        AFAD İl Müdürlüğü tarafından 24-27 Şubat tarihleri arasında 'Çığda arama kurtarma eğitimi' düzenlendi. 40 kişinin katıldığı eğitimlerin ardından bugün Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde çığ tatbikatı yapıldı. AFAD koordinasyonundaki tatbikata, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), 3'üncü Ordu İstihkam Taburu, Ergan Dağı Kayak Merkezi personeli ile Van'dan gelen AFAD ekibi katıldı. Ergan Kayak Merkezi’nde eksi 15 dereceyi bulan soğuk havada gerçekleştirilen tatbikatta, ekipler senaryo gereği kar kütleleri altında kalan 2 kayakçıyı bularak, kurtardı. Tatbikatta, ayrıca kaybolan 1 kişi yapılan arama ve kurtarma çalışmalarının ardından sağ olarak bulundu.

        Kış şartlarında meydana gelmesi muhtemel olaylara hızlı ve etkin bir şekilde müdahalenin önemi, karla kaplı alanlarda arama-kurtarma araçları ve teknik donanımların kullanımı test edildi.

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