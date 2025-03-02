Erzincan'da ramazanda top atışı geleneği yaşatılıyor

Erzincan'da, ramazan ayında uygulanan iftar topu atışı geleneği bu yıl da sürdürülüyor. 59'uncu Topçu Tugayı'na bağlı birlikler, Esentepe mevkisinden ramazan boyunca iftar vaktini duyurmak amacıyla top atışı gerçekleştiriyor. Bu özel gelenek, Erzincan halkının ramazan ayındaki manevi atmosferini pekiştirirken, aynı zamanda geçmişe duyulan özlemi de yansıtıyor.

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