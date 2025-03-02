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        Erzincan'da ramazanda top atışı geleneği yaşatılıyor

        ERZİNCAN'daki 59'uncu Topçu Tugayı'na bağlı birlikler, ramazan ayının coşkusu iftar vaktini belirten top atışı geleneğini sürdürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 13:27 Güncelleme: 02.03.2025 - 13:30
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        Erzincan'da ramazanda top atışı geleneği yaşatılıyor
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        ERZİNCAN'daki 59'uncu Topçu Tugayı'na bağlı birlikler, ramazan ayının coşkusu iftar vaktini belirten top atışı geleneğini sürdürüyor.

        Erzincan'da, ramazan ayında uygulanan iftar topu atışı geleneği bu yıl da sürdürülüyor. 59'uncu Topçu Tugayı'na bağlı birlikler, Esentepe mevkisinden ramazan boyunca iftar vaktini duyurmak amacıyla top atışı gerçekleştiriyor. Bu özel gelenek, Erzincan halkının ramazan ayındaki manevi atmosferini pekiştirirken, aynı zamanda geçmişe duyulan özlemi de yansıtıyor.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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