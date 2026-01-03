Kayaklı koşucular milli takım hayaliyle Dumanlı Tabiat Parkı'nda kampta

EMİN FERHAT SEVİLİR - Erzincan'ın Refahiye ilçesindeki Dumanlı Tabiat Parkı'nda kampa giren 11-15 yaş arası kayaklı koşu sporcuları, milli takım hayaliyle soğuk havada ter döküyor.

Gün doğumuyla başlayan antrenmanlarda sporcular, inişli çıkışlı karlı arazilerde teknik ve dayanıklılık çalışmaları yapıyor. Sabah ve akşam olmak üzere günde yaklaşık 4 saat süren antrenmanlarda, sporcuların hem güç hem de teknik becerilerinin artırılması hedefleniyor.

Sporcular, 17 Ocak'ta Erzurum'da yapılacak elemelerde milli takım kadrosuna girip ilerleyen yıllarda olimpiyatlarda Türkiye’yi temsil etmeyi amaçlıyor.

Kayaklı Koşu ve Kayaklı Oryantiring Milli Takım Antrenörü Sabahattin Göktürk, AA muhabirine, Dumanlı Yaylası'nın kayaklı koşu, biatlon ile kayaklı oryantiring için kar kalitesi, konaklama imkanı ve rakım açısından çok elverişli olduğunu söyledi.

Bölgede yaklaşık 250 kilometre pist yapılabildiğini ifade eden Göktürk, şunları kaydetti:

"Geçen seneden beri buradayız. İliç, Kemaliye, Refahiye'den sporcularımızı burada seçiyoruz. Geçen sene başladığımız, pilot olarak seçtiğimiz yer Dumanlı Yaylası. Kaymakam beyin desteğiyle burayı hayata geçirdik. Burayı kayaklı koşu merkezi yaptık. Önümüzdeki günlerde daha iyi duruma gelecek potansiyele sahip. Şu an 15 sporcuyla devam ediyoruz. Artık burada kayaklı koşu olarak her zaman varız. Kış boyunca ve yazın buradayız. Burada tekerlekli asfalt kayağı dediğimiz tekerlekli kayaklarla da antrenman devam ediyor."

- "17 Ocak'ta Erzurum'da eleme yarışması var" Göktürk, 3 sporcularının kamp eğitim merkezine gitmeyi başardığını belirterek, çalıştırdıkları sporculardan milli takımın altyapısını oluşturmak istediklerini dile getirdi. Olimpiyatların as kadrosunu buradan çıkarmak istediklerini anlatan Göktürk, "Bu düzenimiz, sistemimiz, bozulmadığı, desteklenmelerimiz arttığı sürece, 3-4 yıl içerisinde olimpiyat takımının as kadrosu ve bel kemiği buradan oluşacaktır. 17 Ocak'ta Erzurum'da eleme yarışması var. 17 Ocak'a kadar buradayız. Buradaki kayaklı koşu takımı olimpiyat kadrosunu oluşturacaktır. O potansiyel, yeteneğe sahipler." dedi. Sporculardan 12 yaşındaki Hacı Arif Gürbüz ise antrenmanların iyi geçtiğinden bahsederek, "Güne sabah sporuyla başlıyoruz. Sabah güç, dayanaklılık çalışması şeklinde geçiyor. Akşam ise zayıf olduğumuz tekniklere yoğunluk vererek çalışıyoruz. Milli takımının kadrosunu oluşturarak olimpiyatlarda kendimizi daha üst seviyelere götürmek, Türk bayrağını da orada dalgalandırmak istiyoruz." diye konuştu.