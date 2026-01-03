Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Kayaklı koşucular milli takım hayaliyle Dumanlı Tabiat Parkı'nda kampta

        EMİN FERHAT SEVİLİR - Erzincan'ın Refahiye ilçesindeki Dumanlı Tabiat Parkı'nda kampa giren 11-15 yaş arası kayaklı koşu sporcuları, milli takım hayaliyle soğuk havada ter döküyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2026 - 11:05 Güncelleme: 03.01.2026 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayaklı koşucular milli takım hayaliyle Dumanlı Tabiat Parkı'nda kampta
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        EMİN FERHAT SEVİLİR - Erzincan'ın Refahiye ilçesindeki Dumanlı Tabiat Parkı'nda kampa giren 11-15 yaş arası kayaklı koşu sporcuları, milli takım hayaliyle soğuk havada ter döküyor.

        Gün doğumuyla başlayan antrenmanlarda sporcular, inişli çıkışlı karlı arazilerde teknik ve dayanıklılık çalışmaları yapıyor. Sabah ve akşam olmak üzere günde yaklaşık 4 saat süren antrenmanlarda, sporcuların hem güç hem de teknik becerilerinin artırılması hedefleniyor.

        Sporcular, 17 Ocak'ta Erzurum'da yapılacak elemelerde milli takım kadrosuna girip ilerleyen yıllarda olimpiyatlarda Türkiye’yi temsil etmeyi amaçlıyor.

        Kayaklı Koşu ve Kayaklı Oryantiring Milli Takım Antrenörü Sabahattin Göktürk, AA muhabirine, Dumanlı Yaylası'nın kayaklı koşu, biatlon ile kayaklı oryantiring için kar kalitesi, konaklama imkanı ve rakım açısından çok elverişli olduğunu söyledi.

        Bölgede yaklaşık 250 kilometre pist yapılabildiğini ifade eden Göktürk, şunları kaydetti:

        "Geçen seneden beri buradayız. İliç, Kemaliye, Refahiye'den sporcularımızı burada seçiyoruz. Geçen sene başladığımız, pilot olarak seçtiğimiz yer Dumanlı Yaylası. Kaymakam beyin desteğiyle burayı hayata geçirdik. Burayı kayaklı koşu merkezi yaptık. Önümüzdeki günlerde daha iyi duruma gelecek potansiyele sahip. Şu an 15 sporcuyla devam ediyoruz. Artık burada kayaklı koşu olarak her zaman varız. Kış boyunca ve yazın buradayız. Burada tekerlekli asfalt kayağı dediğimiz tekerlekli kayaklarla da antrenman devam ediyor."

        - "17 Ocak'ta Erzurum'da eleme yarışması var"

        Göktürk, 3 sporcularının kamp eğitim merkezine gitmeyi başardığını belirterek, çalıştırdıkları sporculardan milli takımın altyapısını oluşturmak istediklerini dile getirdi.

        Olimpiyatların as kadrosunu buradan çıkarmak istediklerini anlatan Göktürk, "Bu düzenimiz, sistemimiz, bozulmadığı, desteklenmelerimiz arttığı sürece, 3-4 yıl içerisinde olimpiyat takımının as kadrosu ve bel kemiği buradan oluşacaktır. 17 Ocak'ta Erzurum'da eleme yarışması var. 17 Ocak'a kadar buradayız. Buradaki kayaklı koşu takımı olimpiyat kadrosunu oluşturacaktır. O potansiyel, yeteneğe sahipler." dedi.

        Sporculardan 12 yaşındaki Hacı Arif Gürbüz ise antrenmanların iyi geçtiğinden bahsederek, "Güne sabah sporuyla başlıyoruz. Sabah güç, dayanaklılık çalışması şeklinde geçiyor. Akşam ise zayıf olduğumuz tekniklere yoğunluk vererek çalışıyoruz. Milli takımının kadrosunu oluşturarak olimpiyatlarda kendimizi daha üst seviyelere götürmek, Türk bayrağını da orada dalgalandırmak istiyoruz." diye konuştu.

        Genç kayakçılardan 12 yaşındaki Bahadır Ali Çetin de milli takıma seçilip olimpiyatlara katılmak istediğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Venezuela'da patlama sesleri
        Venezuela'da patlama sesleri
        Eski milli futbolcudan öldüresiye darp!
        Eski milli futbolcudan öldüresiye darp!
        Lüks araçlara el konuldu... 11 milyar TL'lik vurgun iddiası!
        Lüks araçlara el konuldu... 11 milyar TL'lik vurgun iddiası!
        Yüzde 30 fark telafi edilecek mi?
        Yüzde 30 fark telafi edilecek mi?
        Eşi ve 5 yaşındaki oğlu can verdi! Bir aile yok oldu!
        Eşi ve 5 yaşındaki oğlu can verdi! Bir aile yok oldu!
        Beyza, Senanur'u öldürdü! Sır perdesi aralandı!
        Beyza, Senanur'u öldürdü! Sır perdesi aralandı!
        İran'dan Trump'a: Her müdahaleci el kesilecektir
        İran'dan Trump'a: Her müdahaleci el kesilecektir
        Beşiktaş'tan Stroeykens hamlesi!
        Beşiktaş'tan Stroeykens hamlesi!
        Meteoroloji'den saatli uyarı! 24 kent için fırtına alarmı!
        Meteoroloji'den saatli uyarı! 24 kent için fırtına alarmı!
        Açlıktan ölen bebeği doğuran kadın konuştu: Babam aç bırakıyordu!
        Açlıktan ölen bebeği doğuran kadın konuştu: Babam aç bırakıyordu!
        Oğuz Aydın'da anlaşma tamam!
        Oğuz Aydın'da anlaşma tamam!
        BAE, Yemen'den çekildi
        BAE, Yemen'den çekildi
        Köşkeroğlu tutuklandı
        Köşkeroğlu tutuklandı
        F.Bahçe Beko İspanya'da rahat kazandı!
        F.Bahçe Beko İspanya'da rahat kazandı!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Cuesta piyangosu!
        Cuesta piyangosu!
        Üst geçitte kartopu atan çocukları yumruklayıp, yerde tekmeledi
        Üst geçitte kartopu atan çocukları yumruklayıp, yerde tekmeledi
        Gazze'ye yardım çağrısı yaptı
        Gazze'ye yardım çağrısı yaptı
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        Kadınlar tepki gösterdi
        Kadınlar tepki gösterdi

        Benzer Haberler

        Erzincan'da 125 köy yolu ulaşıma kapandı
        Erzincan'da 125 köy yolu ulaşıma kapandı
        Ergan'da çocukların kızak keyfi
        Ergan'da çocukların kızak keyfi
        Erzincan'da doğa dondu, Girlevik Şelalesi buz kesti
        Erzincan'da doğa dondu, Girlevik Şelalesi buz kesti
        Erzincan'da sağlıklı yaşam için çocuklar anneleriyle karate yapıyor
        Erzincan'da sağlıklı yaşam için çocuklar anneleriyle karate yapıyor
        Kızak keyfi yol güvenliğine takıldı Kızak keyfi için kepçeye set oldular
        Kızak keyfi yol güvenliğine takıldı Kızak keyfi için kepçeye set oldular
        Erzincan'da 449 köy yolu ulaşıma kapandı
        Erzincan'da 449 köy yolu ulaşıma kapandı