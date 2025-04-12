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        Erzincanlılar nisan ayında güne 20 santime ulaşan karla uyandı

        ERZİNCAN'da son bir haftadır etkili olan yağmur, dün akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 11:03 Güncelleme: 12.04.2025 - 11:10
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        Erzincanlılar nisan ayında güne 20 santime ulaşan karla uyandı
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        ERZİNCAN’da son bir haftadır etkili olan yağmur, dün akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Erzincanlılar güne 20 santimetre kar ile uyandı.

        Erzincan’da dün saat 22.00 sıralarından başlayan ve sabah saatlerine kadar devam eden kar 20 santimetreyi buldu. Şehir merkezi beyaz örtüye büründü. Kıştan kalma günlerin yaşandığı Erzincan'da karla mücadele mesaisi başladı. Belediye ekipleri kent merkezinde kaldırımlarda kar kürüme çalışması yaptı.

        Kar ve tipinin daha etkili olduğu Erzincan-Gümüşhane kara yolu üzerindeki Ahmediye Geçidi ile Erzincan Sivas kara yolu üzerindeki Sakaltutan ve Kızıldağ geçitlerinde kara yolları ekipleri karla mücadele çalışmasını aralıksız sürdürüyor. Yağış nedeniyle Erzincan genelinde 126 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Sabah saatlerinde yürüyüş yapan Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, "Nisan ayında baharı beklerken gördüğünüz gibi inanılmaz derecede güzel bir kar yağışı ile karşı karşıyayız. Erzincan şaşırtmaya devam ediyor. İnşallah bu yağan kar bereketi ile birlikte gelir. Erzincan’da şu anda inanılmaz güzel bir hava var. Dün gece kar yağışından dolayı hava çok soğuktu ama şu anda saat 08.30 civarı güneşli bir hava var. Kar yağışının oluşturduğu inanılmaz bir atmosfer var. Her şeyin bir güzelliği var. Bence bu güzel cumartesi gününde çocuklar bu atmosferin bu güzelliğin tadını aileleri ile birlikte çıkarsınlar" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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