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        Anne ve yavru dağ keçisi doğada böyle görüntülendi

        ERZİNCAN'da, doğa fotoğrafçısı Ayhan Özdemir, doğada anne ve yavru dağ keçisini görüntüledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 12:09 Güncelleme: 04.06.2025 - 12:09
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        Anne ve yavru dağ keçisi doğada böyle görüntülendi
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        ERZİNCAN’da, doğa fotoğrafçısı Ayhan Özdemir, doğada anne ve yavru dağ keçisini görüntüledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük beğeni topladı.

        Doğa Koruma Birliği'nin (IUCN) yayımladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde yer alan dağ keçisi ve yavrusu, doğa fotoğrafçısı Ayhan Özdemir tarafından Erzincan’ın Kemah ilçesi kırsalında görüntülendi. Nesli tehlikesi altında olan ve genellikle sarp kayalık alanlarda yaşayan dağ keçisi ve yavrusunu kaydeden Özdemir, o anları sosyal medya hesabından “Dağ keçisi ve birkaç haftalık yavrusuyla neşeli anları" ifadeleriyle paylaştı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük beğeni topladı.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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