Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu görevine başladı:

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 13:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu görevine başladı:
        ABONE OL
        ABONE OL

        ERZİNCAN (AA) - Valililer Kararnamesiyle Aksaray'dan Erzincan'a atanan Vali Hamza Aydoğdu, görevine başladı.

        Valilik önünde Aydoğdu'yu, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, vali yardımcıları ile ilçe kaymakamları karşıladı.

        Vali Aydoğdu, tören mangasını selamladıktan sonra makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya teşekkür etti.

        Erzincan'da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Aydoğdu, şöyle konuştu:

        "Terzi Baba'sıyla, Piri Sami'leri ve nice erenleriyle gönüllerde taht kuran, Anadolu'nun gür sesi Mustafa Kutlu'nun memleketi, bağrından bir Cumhurbaşkanı, üç Başbakan, altı Bakan çıkaran, mayası sevgiyle karılmış bu güzide şehirde nice güzelliği büyütme ve paylaşma heyecanı içindeyim. Misafirperver mert insanlarıyla, kulağa şölen veren lisanlarıyla, yanık türküleriyle, halk ozanlarıyla gönüllerde taht kuran, canlara can olan Erzincan'a hizmet edecek olmanın kıymeti bizler için çok çok değerli ve çok önemli. Çalışma arkadaşlarımla toplumun istisnasız her kesimini kucaklayan, güler yüzlü ve şefkatli bir yönetim anlayışını benimseyip gücümüzü ve gayretimizi her zamanki gibi devletimizden, milletimizden alacağımızı söylemek istiyorum."

        Vali Aydoğdu, azim ve gayretle çalışarak hizmet edeceklerini belirtti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Mardin'de vahşet! Demir çubukla öldürdü
        Mardin'de vahşet! Demir çubukla öldürdü
        9 yılda 929 milyar dolar kaybettik
        9 yılda 929 milyar dolar kaybettik
        Uçak havadayken motorundan alevler çıktı!
        Uçak havadayken motorundan alevler çıktı!
        "Atan İrfan Can ile tutan İrfan Can"
        "Atan İrfan Can ile tutan İrfan Can"
        "Ukrayna Moskova'ya İHA'lı saldırı düzenledi"
        "Ukrayna Moskova'ya İHA'lı saldırı düzenledi"
        O kişiler aspirin kullansa bile felç olabilir
        O kişiler aspirin kullansa bile felç olabilir
        Havva'dan 112 gün sonra acı haber geldi!
        Havva'dan 112 gün sonra acı haber geldi!
        Elektrik tüketiminde yeni rekor
        Elektrik tüketiminde yeni rekor
        Ölü ve yaralılar var! Düğün dönüşü feci kaza!
        Ölü ve yaralılar var! Düğün dönüşü feci kaza!
        Sahne Sultanların!
        Sahne Sultanların!
        ABD'li kardeşler DNA raporuyla mirasa ortak!
        ABD'li kardeşler DNA raporuyla mirasa ortak!
        "En az çeyrek final"
        "En az çeyrek final"
        Prof. Dr. Gökçen Orhan hayatını kaybetti
        Prof. Dr. Gökçen Orhan hayatını kaybetti
        1 milyon TL ödüle rağmen... Tam 2 ay oldu... Umutlar tükeniyor!
        1 milyon TL ödüle rağmen... Tam 2 ay oldu... Umutlar tükeniyor!
        İki bakan Togg direksiyonuna geçti
        İki bakan Togg direksiyonuna geçti
        Trafonun bakımına geldiler! Erkek cesedi buldular!
        Trafonun bakımına geldiler! Erkek cesedi buldular!
        Geleceğin kraliçesi askeri eğitimde
        Geleceğin kraliçesi askeri eğitimde
        "Türkleri çok seviyorum"
        "Türkleri çok seviyorum"
        Askeri hastaneler: Yeni model nasıl olacak?
        Askeri hastaneler: Yeni model nasıl olacak?
        İnce tatil
        İnce tatil

        Benzer Haberler

        AK Parti'li Abdullah Güler Erzincan'da partililerle buluştu:
        AK Parti'li Abdullah Güler Erzincan'da partililerle buluştu:
        Kovid-19 salgınında iş değiştirip karavan üretimine başladı
        Kovid-19 salgınında iş değiştirip karavan üretimine başladı
        Erzincan'a atanan Vali Aydoğdu, çiçek gönderilmesi yerine bağış yapılmasını...
        Erzincan'a atanan Vali Aydoğdu, çiçek gönderilmesi yerine bağış yapılmasını...
        Erzincan'da arazide çıkan yangın söndürüldü
        Erzincan'da arazide çıkan yangın söndürüldü
        Hentbol Anadolu Yıldızlar Ligi'nin yarı final müsabakaları Erzincan'da sona...
        Hentbol Anadolu Yıldızlar Ligi'nin yarı final müsabakaları Erzincan'da sona...
        Erzincan'da kavurucu sıcaklardan bunalanlar soluğu "Soğuk Sular"da alıyor
        Erzincan'da kavurucu sıcaklardan bunalanlar soluğu "Soğuk Sular"da alıyor