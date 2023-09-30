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        Erzincan'da Avrupa Spor Haftası'nda paten ve motocross gösterisi yapıldı

        Erzincan'da Avrupa Spor Haftası etkinliklerinde patenciler ve Erzincan Enduro Motosiklet Grubu üyeleri, Enduro ve Motocross Parkuru'nda gösteri yapıp lastik yaktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 14:47 Güncelleme: 30.09.2023 - 15:05
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        Erzincan'da Avrupa Spor Haftası'nda paten ve motocross gösterisi yapıldı
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        Erzincan'da Avrupa Spor Haftası etkinliklerinde patenciler ve Erzincan Enduro Motosiklet Grubu üyeleri, Enduro ve Motocross Parkuru'nda gösteri yapıp lastik yaktı.

        Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Avrupa Spor Haftası Etkinlikleri kapsamında, önce patenciler ardından motosiklet grubu üyeleri gösterileriyle vatandaşlardan büyük alkış aldı.

        Motosikletliler yaklaşık 200 metrelik parkurda engebeli alanlardan geçip rampalardan atladı.

        Gösteriler sonrası motosiklet üyeleri, bulundukları yerde lastiklerden duman çıkana kadar gaza basıp "lastik yakma" gösterisi yaptı.

        Erzincan Enduro Motosiklet Grubu üyelerinden Caser Atila, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığının Avrupa Spor Haftası kapsamında 81 ildeki il müdürlüklerinin çeşitli müsabakalar düzenlediğini söyledi.

        Kentte değişik bir müsabakaya imza attıklarını anlatan Atila, "Motocross ve enduroyu birleştirerek değişik bir deneyim yaşadık. Enduro motosikletlerle gösteri yapacağız. Yaklaşık 200 metrelik çeşitli engellerden oluşan enduro parkurumuz var. Burada güvenlik önlemlerini alarak atlama zıplama yapılacak." dedi.

        Necmi Mengüç ise Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında görsel şölen düzenlediklerini ifade ederek Erzincan Enduro Grubu olarak katıldıkları etkinlikte halka keyifli anlar geçirtmenin mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.

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