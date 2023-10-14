Dünya Kaykay İniş Şampiyonası, Erzincan'da başladı

Dünya Kaykay İniş Şampiyonası, Erzincan Ergan Dağı'nda 22 ülkeden sporcuların katılımıyla başladı.

Erzincan Valiliği koordinasyonunda Ergan Dağı'nda düzenlenen şampiyonaya, 22 ülkeden 5'i bayan 50 sporcu katıldı. Ergan Dağı'ndaki 10 dönüşlü 3,2 kilometrelik parkurda başlayan şampiyonada, sıralama turlarının ardından eleme turları mücadelesi yapılacak.

Şampiyona, 15 Ekim Pazar günü yapılacak finallerin ardından ödül töreni ile sona erecek.

Sıralama turlarının ardından yarışma, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun'nun başlama atışıyla başladı. Saatte 70-80 kilometre hıza ulaşan sporcular, zaman zaman keskin virajları alamayarak saman balyalarına çarparak durdu.

Vali Aydoğdu, burada yaptığı konuşmada, yarışmaya katılan tüm sporculara başarılar diledi.

Kentin ulusal ve uluslararası organizasyonlara sıklıkla ev sahipliği yaptığını ifade eden Aydoğdu, "Erzincan bu yönüyle Türkiye modeli olabilecek şehir. Cumartesi, pazar günleri boyunca Kaykay Şampiyonası olacak, inşallah eksiklerimizi görerek gelecek günlerde 2024’te uluslararası yarışmalara da inşallah ev sahipliği yapacak." dedi.

Şampiyonanın yarın sona ereceğini hatırlatan Aydoğdu, "Umuyorum bu yarışmayı kazasız belasız atlatmış oluruz. Erzincan hem doğa sporlarının hem su sporlarının hem de dağcılık anlamında Türkiye’nin spor anlamında üssü olabilecek potansiyele sahip. İnşallah üniversitemizde, arkadaşlarımızla bütün taraflarla Erzincan’ın değerlerini yükseltmek için elimizden gelen bütün gayret ve çabayı göstereceğiz." diye konuştu.