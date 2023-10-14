Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Dünya Kaykay İniş Şampiyonası, Erzincan'da başladı

        Dünya Kaykay İniş Şampiyonası, Erzincan Ergan Dağı'nda 22 ülkeden sporcuların katılımıyla başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 17:05 Güncelleme: 14.10.2023 - 17:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dünya Kaykay İniş Şampiyonası, Erzincan'da başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dünya Kaykay İniş Şampiyonası, Erzincan Ergan Dağı'nda 22 ülkeden sporcuların katılımıyla başladı.

        Erzincan Valiliği koordinasyonunda Ergan Dağı'nda düzenlenen şampiyonaya, 22 ülkeden 5'i bayan 50 sporcu katıldı. Ergan Dağı'ndaki 10 dönüşlü 3,2 kilometrelik parkurda başlayan şampiyonada, sıralama turlarının ardından eleme turları mücadelesi yapılacak.

        Şampiyona, 15 Ekim Pazar günü yapılacak finallerin ardından ödül töreni ile sona erecek.

        Sıralama turlarının ardından yarışma, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun'nun başlama atışıyla başladı. Saatte 70-80 kilometre hıza ulaşan sporcular, zaman zaman keskin virajları alamayarak saman balyalarına çarparak durdu.

        Vali Aydoğdu, burada yaptığı konuşmada, yarışmaya katılan tüm sporculara başarılar diledi.

        Kentin ulusal ve uluslararası organizasyonlara sıklıkla ev sahipliği yaptığını ifade eden Aydoğdu, "Erzincan bu yönüyle Türkiye modeli olabilecek şehir. Cumartesi, pazar günleri boyunca Kaykay Şampiyonası olacak, inşallah eksiklerimizi görerek gelecek günlerde 2024’te uluslararası yarışmalara da inşallah ev sahipliği yapacak." dedi.

        Şampiyonanın yarın sona ereceğini hatırlatan Aydoğdu, "Umuyorum bu yarışmayı kazasız belasız atlatmış oluruz. Erzincan hem doğa sporlarının hem su sporlarının hem de dağcılık anlamında Türkiye’nin spor anlamında üssü olabilecek potansiyele sahip. İnşallah üniversitemizde, arkadaşlarımızla bütün taraflarla Erzincan’ın değerlerini yükseltmek için elimizden gelen bütün gayret ve çabayı göstereceğiz." diye konuştu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Hamas'ın liderlerinden Halid Meşal Habertürk'te
        Hamas'ın liderlerinden Halid Meşal Habertürk'te
        İsrail, Lübnan'ın güneyini vurdu
        İsrail, Lübnan'ın güneyini vurdu
        İsrail'den güvenli geçişe 6 saatlik izin
        İsrail'den güvenli geçişe 6 saatlik izin
        Habertürk ekibi sıcak bölgede
        Habertürk ekibi sıcak bölgede
        Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve toz taşınımı uyarısı! Pazar için dikkat!
        Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve toz taşınımı uyarısı! Pazar için dikkat!
        "G.Saray'ı engellemeye çalışıyorlar!"
        "G.Saray'ı engellemeye çalışıyorlar!"
        Feci olay kameraya yansıdı! Oğlunun önünde öldürdü!
        Feci olay kameraya yansıdı! Oğlunun önünde öldürdü!
        Tarihi mezar taşlarından okundu
        Tarihi mezar taşlarından okundu
        Bacanak kavgasında 8 kurşun!
        Bacanak kavgasında 8 kurşun!
        Yok artık Ronaldo! Yine tarihe geçti
        Yok artık Ronaldo! Yine tarihe geçti
        Okulu bastı öğretmenlere saldırdı!
        Okulu bastı öğretmenlere saldırdı!
        Konya'da tarihi gece!
        Konya'da tarihi gece!
        Emekli ikramiyesinde ekim ayı şartı
        Emekli ikramiyesinde ekim ayı şartı
        "İmparator olmak istiyor"
        "İmparator olmak istiyor"
        Metin Akpınar'dan açıklama
        Metin Akpınar'dan açıklama
        'Baba' dava
        'Baba' dava
        Başarısının sırlarını açıkladılar
        Başarısının sırlarını açıkladılar
        Wikipedia verilerine göre dünyanın harikaları
        Wikipedia verilerine göre dünyanın harikaları
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Erzincan'da çiftçilere 349 ton buğday tohumunun dağıtımına başlandı
        Erzincan'da çiftçilere 349 ton buğday tohumunun dağıtımına başlandı
        Erzincan'da "Şehit Jandarma Onbaşı Ahmet Bilgiç Operasyonu"nda silah ve mü...
        Erzincan'da "Şehit Jandarma Onbaşı Ahmet Bilgiç Operasyonu"nda silah ve mü...
        Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Erzincan'da 750 koli içerisinde 36 bin bandrolsüz kitap ele geçirildi
        Erzincan'da 750 koli içerisinde 36 bin bandrolsüz kitap ele geçirildi
        Erzincan'da tüm öğrenciler eş zamanlı 24 dakika kitap okudu
        Erzincan'da tüm öğrenciler eş zamanlı 24 dakika kitap okudu
        Erzincan'da özel çocuklar rafting heyecanı yaşadı
        Erzincan'da özel çocuklar rafting heyecanı yaşadı