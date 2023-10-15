Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Erzincan'da şarampole devrilen otomobildeki sürücü öldü

        Erzincan'da şarampole devrilen otomobildeki sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 02:30 Güncelleme: 15.10.2023 - 02:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzincan'da şarampole devrilen otomobildeki sürücü öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzincan’da şarampole devrilen otomobildeki sürücü hayatını kaybetti.

        Abdülkerim K’nin kullandığı 24 EN 314 plakalı otomobil Erzincan-Erzurum kara yolu Kargın Beldesi yakınlarında şarampole devrildi.

        Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak sağlık ve polis ekiplerinden yardım istedi.

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri durumu ağır olan sürücüyü Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

        Burada tedavi altına alınan Abdülkerim K. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Halep Havalimanı'na füze saldırısı
        Halep Havalimanı'na füze saldırısı
        DSÖ'den şiddetli kınama
        DSÖ'den şiddetli kınama
        Otomobille kamyonet çarpıştı: 3 ölü
        Otomobille kamyonet çarpıştı: 3 ölü
        İsrail'den güvenli geçişe 6 saatlik izin
        İsrail'den güvenli geçişe 6 saatlik izin
        Hamas'ın liderlerinden Halid Meşal Habertürk'te
        Hamas'ın liderlerinden Halid Meşal Habertürk'te
        Habertürk ekibi sıcak bölgede
        Habertürk ekibi sıcak bölgede
        Netanyahu: Bir sonraki aşamaya hazır mısınız?
        Netanyahu: Bir sonraki aşamaya hazır mısınız?
        Bakan Fidan Sisi ile görüştü
        Bakan Fidan Sisi ile görüştü
        Bahis skandalında yeni gelişme
        Bahis skandalında yeni gelişme
        İbre 140 km'de takılı kaldı
        İbre 140 km'de takılı kaldı
        Inter'den Mauro Icardi itirafı!
        Inter'den Mauro Icardi itirafı!
        Montella'dan Boey sözleri!
        Montella'dan Boey sözleri!
        Konya'da tarihi gece!
        Konya'da tarihi gece!
        Yok artık Ronaldo! Yine tarihe geçti
        Yok artık Ronaldo! Yine tarihe geçti
        Emekli ikramiyesinde ekim ayı şartı
        Emekli ikramiyesinde ekim ayı şartı
        Metin Akpınar'dan açıklama
        Metin Akpınar'dan açıklama
        'Baba' dava
        'Baba' dava
        Wikipedia verilerine göre dünyanın harikaları
        Wikipedia verilerine göre dünyanın harikaları
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Dünya Kaykay İniş Şampiyonası, Erzincan'da başladı
        Dünya Kaykay İniş Şampiyonası, Erzincan'da başladı
        Erzincan'da çiftçilere 349 ton buğday tohumunun dağıtımına başlandı
        Erzincan'da çiftçilere 349 ton buğday tohumunun dağıtımına başlandı
        Erzincan'da "Şehit Jandarma Onbaşı Ahmet Bilgiç Operasyonu"nda silah ve mü...
        Erzincan'da "Şehit Jandarma Onbaşı Ahmet Bilgiç Operasyonu"nda silah ve mü...
        Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Erzincan'da 750 koli içerisinde 36 bin bandrolsüz kitap ele geçirildi
        Erzincan'da 750 koli içerisinde 36 bin bandrolsüz kitap ele geçirildi
        Erzincan'da tüm öğrenciler eş zamanlı 24 dakika kitap okudu
        Erzincan'da tüm öğrenciler eş zamanlı 24 dakika kitap okudu