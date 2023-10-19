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        Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıya tutuklama

        Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 16:59 Güncelleme: 19.10.2023 - 16:59
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        Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıya tutuklama
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        Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı.

        Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelinde "uyuşturucu ticareti" ile "uyuşturucu kullanmak veya bulundurmak" suçlarının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

        Bu kapsamda yeni çevre yolu üzerinde G.T'nin kullandığı araç durduruldu.

        Araçtaki aramada, 2 kilo 200 gram kubar esrar ele geçirildi, sürücü G.T. gözaltına alındı. Ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili Bingöl'de de şüpheli F.A. yakalandı.

        İki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

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