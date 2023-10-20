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        Erzincan merkezli "terörizmin finansmanı" operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı

        Erzincan merkezli "terörizmin finansmanı" operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 16:00 Güncelleme: 20.10.2023 - 16:00
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        Erzincan merkezli "terörizmin finansmanı" operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı
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        Erzincan merkezli "terörizmin finansmanı" operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütünün finans kaynaklarının deşifre edilmesi amacıyla yapılan çalışmalarda örgüte finans sağladıkları öne sürülen 9 şüpheliden 7'si yakalandı.

        Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

        Yurt dışında oldukları belirlenen 2 şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

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