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        Keşiş Dağları'nda 3 bin askerle yapılan Atatürk portresi yenilendi

        Erzincan'da 3 bin askerle 41 yıl önce Keşiş Dağları'nda yapılan dev Atatürk portresi yenilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 17:15 Güncelleme: 28.10.2023 - 17:15
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        Keşiş Dağları'nda 3 bin askerle yapılan Atatürk portresi yenilendi
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        Erzincan'da 3 bin askerle 41 yıl önce Keşiş Dağları'nda yapılan dev Atatürk portresi yenilendi.

        Vatani görevini 1982'de Erzincan'da yerine getiren ressam Mustafa Aydemir, 3 bin silah arkadaşıyla Keşiş Dağları eteğindeki Işıkpınar mevkisinde 7 bin 500 metrekare alanda 600 ton taş, 210 ton harç ve 200 ton boya kullanarak 176 metre uzunlukta Atatürk portresi yaptı.

        Keşiş Dağları'nda 41 yıldır sergilenen portrenin, zaman zaman toprak üzerine yapılan geçici makyajlarla, bakım ve onarımı gerçekleştiriliyor.

        Aydemir, bu yıl da Erzincan Valiliği ve Erzincan Belediye Başkanlığı tarafından sağlanan şantiye desteğin yanı sıra İstanbul'dan hayırsever iş insanlarının maddi katkısıyla yenileme çalışmasına tekrar başladı.

        Aydemir, yaklaşık 2 aylık çalışmayla portreyi çelik betonarmeyle yenileyerek Cumhuriyet'in 100. yıl dönümüne yetiştirdi.

        Ressam Mustafa Aydemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, portreyi, kendisini vatanına, milletine ve atasına adayan 3 bin askerle 1982'de yaptığını söyledi.

        Daha önce de portrenin yenilenmesi için Erzincan'a davet edildiğini belirten Aydemir, şunları kaydetti:

        "Sayın eski TBMM Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından 2016'da portrenin yenilenmesi için davet edildim. Portreyi o zaman restore ettim ama bu toprak üzerine yapılmış geçici bir makyajdı. Mutlaka ve mutlaka portremizin çelik betonarmeye alınarak gelecek nesillere aktarılması gereği vardı, bunu yaptık. 2 ay önce Erzincan'a geldim 26 Ağustos'ta dağa Ata tepesine çıktım. Yarın portremiz inşallah bitmiş olacak. Şu anda 50 kişi portrenin üzerinde çalışıyor ama yarın her şey bitecek ve Cumhuriyet'imizin 100. yılında Ata'mıza yakışır şekilde, Ata'mızın gözleri yine oradan ışıldayacak."

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