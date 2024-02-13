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        GÜNCELLEME 2 - Erzincan'da altın madeninin yığın liç alanında toprak kayması meydana geldi

        Erzincan'ın İliç ilçesinde, altın madeninin geniş bir bölgeyi kapsayan yığın liç alanında toprak kayması meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 16:11 Güncelleme: 13.02.2024 - 16:11
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        GÜNCELLEME 2 - Erzincan'da altın madeninin yığın liç alanında toprak kayması meydana geldi
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        Erzincan'ın İliç ilçesinde, altın madeninin geniş bir bölgeyi kapsayan yığın liç alanında toprak kayması meydana geldi.

        Çöpler köyündeki altın madeninin yığın liç alanında, toprak kayması meydana geldiği ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

        Ekipler, bölgede arama kurtarma çalışmalarına başladı.

        Vali Hamza Aydoğdu da bölgeye giderek incelemede bulundu, ekiplerden bilgi aldı.

        Aydoğdu, AA muhabirine, bölgedeki çalışmaları takip ettiğini belirterek, "Toprak altında kalanlar var, sayı net değil. Arama kurtarma çalışmalarımız başladı." dedi.

        Belediye Başkanı Bekir Aksun ise "İlk belirlemelere göre toprak altında 9 kişi gibi gözüküyor. 10-12 kişi olarak orada bulunan arkadaşlar ifade etti. Umarım inşallah daha fazla kayıp yaşanmaz. Bunlar da kurtarılır. Kayıp vermeden kurtarırsak çok sevinmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

        Öte yandan bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına destek için çevre illerden çok sayıda AFAD ekibi sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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