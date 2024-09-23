AK Parti'li Yenişehirlioğlu, Erzincan'da "Türkiye Buluşmaları" programında konuştu:

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "Muhalefetin ve diğer çevrelerin bizi dar ve kısır gündemlerin içine hapsetme tuzağına asla düşmeyeceğiz. Unutmayın AK Parti gündem takip etmez, gündemi belirler." dedi.

Yenişehirlioğlu, "AK Parti Türkiye Buluşmaları" kapsamında Erzincan'daki İpekyolu Tesisleri'nde düzenlenen programda konuştu.

AK Parti'nin bugüne kadar ülkeye önemli hizmetler yaptığını ifade eden Yenişehirlioğlu, "Muhalefetin ve diğer çevrelerin bizi dar ve kısır gündemlerin içine hapsetme tuzağına asla düşmeyeceğiz. Unutmayın AK Parti gündem takip etmez, gündemi belirler. Dolaysıyla bu noktada ana kademelerimize, kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza, mahalle temsilcilerimize, hülasa teşkilatımızın her bir ferdine önemli görevler düşmektedir. Sokaktaki her bir hemşehrimizden başlayıp tüm ilçelerimizi ve şehirlerimizi kuşatan bir anlayışla bu süreci yöneteceğiz." diye konuştu.