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        Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 13:16 Güncelleme: 28.09.2024 - 13:29
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        Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Erzincan’da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler, çalışma kapsamında M.Ö'nün (45) ikametinde yaptığı aramada 252,33 gram esrar ele geçirdi ve şüphelinin ikametinde uyuşturucu satışı yaptığını tespit etti.

        M.Ö. "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ile ticareti " suçundan, F.D. ise "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan gözaltına alındı.

        Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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