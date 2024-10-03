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        Erzincan'da seyir halindeki dorse yüklü tır kullanılamaz hale geldi

        Erzincan'da balataları alev alan seyir halindeki dorse yüklü tır, kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 23:41 Güncelleme: 03.10.2024 - 23:47
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        Erzincan'da seyir halindeki dorse yüklü tır kullanılamaz hale geldi
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        Erzincan'da balataları alev alan seyir halindeki dorse yüklü tır, kullanılamaz hale geldi.

        Erzincan-Sivas kara yolunun Kantarlar mevkisinde İran uyruklu Hamed Ebrahimigajouti’nin idaresindeki BL-HX-81 plakalı dorse yüklü tırın balatalarında duman çıkmaya başladı.

        Sürücü, çekiciyi dorsesinden ayırarak, yangına çevredekilerin yardımı ile müdahale etmeye çalıştı.

        Yangının kontrolden çıkması üzerine itfaiye ve polise bildirdi.

        Olay yerine gelen polis ekipleri, yolu güvenlik nedeniyle ulaşıma kapattı.

        İtfaiye ekipleri de yaklaşık bir saat süren müdahalenin ardından yangını söndürdü.

        Tır, yangında kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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