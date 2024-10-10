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        Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 12:22 Güncelleme: 10.10.2024 - 12:29
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        Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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        Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda M.Ö. ve E.A’nın ikametinde arama yapan ekipler, 1133,43 gram esrar, bir miktar sentetik uyuşturucu, silah ve silaha ait fişekler ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Savcılık sorgusu sonrası M.Ö. "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet" ve "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçlarından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı, E.A ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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