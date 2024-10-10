Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda M.Ö. ve E.A’nın ikametinde arama yapan ekipler, 1133,43 gram esrar, bir miktar sentetik uyuşturucu, silah ve silaha ait fişekler ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası M.Ö. "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet" ve "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçlarından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı, E.A ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.