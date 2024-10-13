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        Erzincan'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Erzincan'da kontrolden çıkan hafif ticari aracın yol kenarındaki kayalıklara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 22:22 Güncelleme: 13.10.2024 - 22:39
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        Erzincan'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı
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        Erzincan'da kontrolden çıkan hafif ticari aracın yol kenarındaki kayalıklara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Fuat K'nin (51) kullandığı 06 HA 4644 plakalı hafif ticari araç, Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan Geçidi Bulgurçayırı mevkisinde kontrolden çıkarak, yol kenarında bulunan kar direğine, ardından kayalıklara çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        AFAD ekipleri, araçta sıkışan sürücü ile Z.K. (53) ve G.Ç.K'yi (21), yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kurtardı.

        Yaralılar, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Burada tedavi altına alınan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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