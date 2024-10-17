Erzincan'da devrilen tırda sıkışan sürücüyü AFAD ile itfaiye ekipleri kurtardı
Erzincan'da devrilen tırda sıkışan sürücü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı.
Erzincan’da devrilen tırda sıkışan sürücü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı.
S.T. idaresindeki 81 ABL 556 plakalı tır, Erzincan-Erzurum kara yolunun Tanyeri mevkiinde refüje çarpıp devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
AFAD ve itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan sürücüyü yaklaşık yarım saatlik çalışmayla kurtardı.
Yaralı S.T, ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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