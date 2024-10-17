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        Erzincan'da devrilen tırda sıkışan sürücüyü AFAD ile itfaiye ekipleri kurtardı

        Erzincan'da devrilen tırda sıkışan sürücü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 15:21 Güncelleme: 17.10.2024 - 15:21
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        Erzincan'da devrilen tırda sıkışan sürücüyü AFAD ile itfaiye ekipleri kurtardı
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        Erzincan’da devrilen tırda sıkışan sürücü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı.

        S.T. idaresindeki 81 ABL 556 plakalı tır, Erzincan-Erzurum kara yolunun Tanyeri mevkiinde refüje çarpıp devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        AFAD ve itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan sürücüyü yaklaşık yarım saatlik çalışmayla kurtardı.

        Yaralı S.T, ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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