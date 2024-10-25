Erzincan'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 3 kişi öldü

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazada, Ahmet Subaşı'nın yanı sıra aynı otomobildeki diğer 2 kişi hayatını kaybetti, İlayda Subaşı da yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve İl Afet ve Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

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