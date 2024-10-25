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        Erzincan'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 3 kişi öldü

        Erzincan'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 21:27 Güncelleme: 25.10.2024 - 21:38
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        Erzincan'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 3 kişi öldü
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        Erzincan'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

        Ahmet Subaşı idaresindeki SG AS 3850 yabancı plakalı otomobil ile Güngör Kahraman yönetimindeki 41 ZB 462 plakalı tır, Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan Geçidi Cehennem Deresi mevkisinde çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve İl Afet ve Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

        Kazada, Ahmet Subaşı'nın yanı sıra aynı otomobildeki diğer 2 kişi hayatını kaybetti, İlayda Subaşı da yaralandı.

        Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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