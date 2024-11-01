Erzincan'da köprü altında sıkışan tırın kurtarılması için çalışma başlatıldı
Erzincan'da demir yolunun bulunduğu köprünün altında sıkışan tırın kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Erzincan’da demir yolunun bulunduğu köprünün altında sıkışan tırın kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Ersevenler Mahallesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 AEG 808 plakalı tır, demir yolunun bulunduğu köprünün altından geçerken dorsenin tavan teması nedeniyle sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Güzergahı trafiğe kapatan ekipler, aracın kurtarılması için çalışma başlattı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.