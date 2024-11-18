Erzincan'da polis ekipleri düzensiz göçle mücadele çalışmalarını sürdürüyor
Erzincan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenlere yönelik kent genelinde uygulama yaptı.
Erzincan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenlere yönelik kent genelinde uygulama yaptı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, düzensiz göçle mücadeleye yönelik huzur uygulaması kapsamında kent merkezinde ve ilçelerde çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda ekipler, 90 araç, 943 kişi, 75 yabancı uyruklu kişi, 26 umuma açık iş yeri, 11 metruk bina ile 5 terminalde gerçekleştirdikleri denetim ve kontrollerde, herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı.
Ekipler, kent genelinde çalışmalarını sürdürecek.
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