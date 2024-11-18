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        Erzincan'da polis ekipleri düzensiz göçle mücadele çalışmalarını sürdürüyor

        Erzincan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenlere yönelik kent genelinde uygulama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 18:18 Güncelleme: 18.11.2024 - 18:23
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        Erzincan'da polis ekipleri düzensiz göçle mücadele çalışmalarını sürdürüyor
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        Erzincan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenlere yönelik kent genelinde uygulama yaptı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, düzensiz göçle mücadeleye yönelik huzur uygulaması kapsamında kent merkezinde ve ilçelerde çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda ekipler, 90 araç, 943 kişi, 75 yabancı uyruklu kişi, 26 umuma açık iş yeri, 11 metruk bina ile 5 terminalde gerçekleştirdikleri denetim ve kontrollerde, herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı.

        Ekipler, kent genelinde çalışmalarını sürdürecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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