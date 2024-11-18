Erzincan'da polis ekipleri düzensiz göçle mücadele çalışmalarını sürdürüyor

Erzincan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenlere yönelik kent genelinde uygulama yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, düzensiz göçle mücadeleye yönelik huzur uygulaması kapsamında kent merkezinde ve ilçelerde çalışma başlatıldı.