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        Atıyla büyüyen 14 yaşındaki Yiğit, cirit arenasında şampiyonluk peşinde

        KEMAL ÖZDEMİR - Erzincan'da babasının 6 yıl önce aldığı atla büyüyen 14 yaşındaki Yiğit Hamza Albayrak, cirit arenasında şampiyonluk için ter döküyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 11:00 Güncelleme: 19.11.2024 - 11:00
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        Atıyla büyüyen 14 yaşındaki Yiğit, cirit arenasında şampiyonluk peşinde
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        KEMAL ÖZDEMİR - Erzincan’da babasının 6 yıl önce aldığı atla büyüyen 14 yaşındaki Yiğit Hamza Albayrak, cirit arenasında şampiyonluk için ter döküyor.

        Kentte Albayrak Atlı Spor Kulübü Başkanı olan babasının aldığı atla henüz 8 yaşındayken ciritle tanışan Albayrak, "Karabey" adını verdiği atıyla 6 yıl geçirdi.

        Tüm bakımlarını kendisinin yaptığı atıyla duygusal bir bağ kuran Albayrak, geçen yıl profesyonel cirit sporcusu lisansı aldı.

        Kulüp sporcusu olarak Erzincan, Erzurum, Sivas, Bayburt ve Uşak'ta düzenlenen müsabakalara da katılan Albayrak, takımla yaptığı antrenmanlardaki başarılı hamleleriyle rakiplerine zor anlar yaşatıyor.

        - "Ata sporumuzu yaşatmak güzel bir şey"

        Sporcu Yiğit Hamza Albayrak, AA muhabirine, 6 yıldır atıyla zaman geçirdiğini söyledi.

        Karabey'in tüm bakımlarını kendisinin yaptığını ifade eden Albayrak, şöyle konuştu:

        "14 yaşındayım ve profesyonel cirit sporcusuyum. Erzincan’da Tarım Meslek Lisesi’ne gidiyorum. Cirit müsabakalarının en genç sporcusuyum. Ata olan sevdam babamdan geliyor. Atımı görmeyince çok özlüyorum, canım sıkılıyor. Atımı dünyalara değişmem, onu çok seviyorum. Buraya geliyor altını temizliyorum, daha sonra dışarı çıkartıp yıkıyorum. Yıkadıktan sonra tımarını yapıyor ve üzerine bellemesini atıyorum. Otunu, arpasını ve suyunu veriyorum. Herkese bu sporu yapmalarını tavsiye ediyorum. Ata sporumuzu yaşatmak güzel bir şey."

        Albayrak, şampiyon bir ciritçi olmak istediğini belirterek, şu ana kadar 4-5 müsabakaya katıldığını ve il birinciliği alıp çevre illerde müsabakalara katıldığını anlattı.

        - "Oğlumla gurur duyuyorum"

        Baba Metin Albayrak ise kentte ata sporu ciridi yaşatmaya çalıştıklarını vurguladı.

        Rahmetli dedesinin ve babasının da ciritle ilgilendiğini dile getiren Albayrak, şunları kaydetti:

        "Bizim zamanımızda Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu kuruldu. Biz de bu federasyonun kulüpleri olarak ata sporumuzu gelecek nesillere taşımaya çalışıyoruz. Oğlum Yiğit Hamza 6 yaşından beri atla haşır neşir. Atlı cirit sporunda da gayet başarılı bir performans sergiliyor. Oğlumun yaşında cirit sporunda başka bir profesyonel sporcu yok. Kendisi 13 yaşında da aynı şekilde profesyoneldi. Hem kulübümün sporcusu hem de oğlum olduğu için kendisi ile gurur duyuyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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