Erzincan'da toplumsal olaylara müdahale tatbikatı yapıldı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hizmet içi eğitim programı kapsamında, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görev yapan polislere, toplumsal olaylara müdahale yöntemleri hakkında verilen eğitimin ardından tatbikat gerçekleştirildi.

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