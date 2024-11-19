Erzincan'da toplumsal olaylara müdahale tatbikatı yapıldı
Erzincan'da polis ekiplerince toplumsal olaylara müdahale tatbikatı yapıldı.
Erzincan'da polis ekiplerince toplumsal olaylara müdahale tatbikatı yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hizmet içi eğitim programı kapsamında, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görev yapan polislere, toplumsal olaylara müdahale yöntemleri hakkında verilen eğitimin ardından tatbikat gerçekleştirildi.
Tatbikatta, senaryo gereği ateş yakıp eylem yapan göstericilere polis müdahale etti.
Polise taş ve molotofkokteyliyle saldıran eylemcilere, TOMA'lar tazyikli su sıktı. Eylemcilerin etkisiz hale getirilmesiyle tatbikat sona erdi.
Emniyet Müdürlüğü, gerçeği aratmayan tatbikatın görüntülerini, sosyal medya hesaplarından paylaştı.
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