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        Erzincan'da toplumsal olaylara müdahale tatbikatı yapıldı

        Erzincan'da polis ekiplerince toplumsal olaylara müdahale tatbikatı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 16:30 Güncelleme: 19.11.2024 - 16:30
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        Erzincan'da toplumsal olaylara müdahale tatbikatı yapıldı
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        Erzincan'da polis ekiplerince toplumsal olaylara müdahale tatbikatı yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hizmet içi eğitim programı kapsamında, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görev yapan polislere, toplumsal olaylara müdahale yöntemleri hakkında verilen eğitimin ardından tatbikat gerçekleştirildi.

        Tatbikatta, senaryo gereği ateş yakıp eylem yapan göstericilere polis müdahale etti.

        Polise taş ve molotofkokteyliyle saldıran eylemcilere, TOMA'lar tazyikli su sıktı. Eylemcilerin etkisiz hale getirilmesiyle tatbikat sona erdi.

        Emniyet Müdürlüğü, gerçeği aratmayan tatbikatın görüntülerini, sosyal medya hesaplarından paylaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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