Erzincan'da ehliyet sınavında kopya çeken kişi ile yardım aldığı şüpheli yakalandı

Yapılan çalışmada, S.İ'nin kopya düzeneğini 35 bin lira karşılığında E.B'den temin ettiği belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, e-sınav merkezinde yapılacak sürücü belgesi sınavında şüpheli hareketlerde bulunan S.İ'nin üst aramasında, düğme görünümlü gizli kamera, ses-görüntü aktarım cihazı, kulaklık ve sim kart ele geçirdi.

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