Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Erzincan'da ehliyet sınavında kopya çeken kişi ile yardım aldığı şüpheli yakalandı

        Erzincan'da ehliyet sınavında kulaklık ve gizli kamerayla kopya çeken kişiyle yardım aldığı şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 16:54 Güncelleme: 21.11.2024 - 16:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzincan'da ehliyet sınavında kopya çeken kişi ile yardım aldığı şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzincan'da ehliyet sınavında kulaklık ve gizli kamerayla kopya çeken kişiyle yardım aldığı şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, e-sınav merkezinde yapılacak sürücü belgesi sınavında şüpheli hareketlerde bulunan S.İ'nin üst aramasında, düğme görünümlü gizli kamera, ses-görüntü aktarım cihazı, kulaklık ve sim kart ele geçirdi.

        Yapılan çalışmada, S.İ'nin kopya düzeneğini 35 bin lira karşılığında E.B'den temin ettiği belirlendi.

        Gözaltına alınan şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin'in avucunda saç ve kıl çıktı!
        Narin'in avucunda saç ve kıl çıktı!
        Türkiye şiddetli yağış ve fırtına etkisinde: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, uçaklar havada turladı
        Türkiye şiddetli yağış ve fırtına etkisinde: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, uçaklar havada turladı
        Selma Ateş’e saldırıyı azmettiren şüpheli 2 cinayet işledi
        Selma Ateş’e saldırıyı azmettiren şüpheli 2 cinayet işledi
        30 milyar dolarlık carry trade
        30 milyar dolarlık carry trade
        Merkel: Trump siyasette de emlakçı gibi
        Merkel: Trump siyasette de emlakçı gibi
        Selen hemşire ölmüştü! İşte doktora istenen ceza!
        Selen hemşire ölmüştü! İşte doktora istenen ceza!
        Netanyahu'ya tutuklama emri!
        Netanyahu'ya tutuklama emri!
        Dünyanın en iyi tatlılarını seçtiler!
        Dünyanın en iyi tatlılarını seçtiler!
        Evlilikte kriz çıktı
        Evlilikte kriz çıktı
        Beyoğlu sapıklarından dalga geçer gibi savunma!
        Beyoğlu sapıklarından dalga geçer gibi savunma!
        "TFF yabancı VAR hakemine sıcak bakıyor"
        "TFF yabancı VAR hakemine sıcak bakıyor"
        Tyson-Paul maçı Türkiye’de abone sayısını uçurdu!
        Tyson-Paul maçı Türkiye’de abone sayısını uçurdu!
        Yılbaşı enflasyonu
        Yılbaşı enflasyonu
        Play-off'taki olası rakipleri tanıyalım!
        Play-off'taki olası rakipleri tanıyalım!
        Havada karayeli bekleyiş
        Havada karayeli bekleyiş
        İlk 20'de sadece G.Saray var!
        İlk 20'de sadece G.Saray var!
        Hurda araçlar için teşvik teklifi
        Hurda araçlar için teşvik teklifi
        "Bedel ödemeye devam etmemiz gereken bir noktadayız"
        "Bedel ödemeye devam etmemiz gereken bir noktadayız"
        'Yenidoğan' çetesi sanığı Renas Kılıç: Belediye başkanı olmak istiyordum!
        'Yenidoğan' çetesi sanığı Renas Kılıç: Belediye başkanı olmak istiyordum!
        Çığır açacak teknolojilerle bilime damga vuran Türk
        Çığır açacak teknolojilerle bilime damga vuran Türk

        Benzer Haberler

        Erzincan'ın karlı dağlarında yaban keçisi sürüsü görüntülendi
        Erzincan'ın karlı dağlarında yaban keçisi sürüsü görüntülendi
        Erzincan'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
        Erzincan'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
        Erzincan'da devrilen minibüsteki 4 kişi yaralandı
        Erzincan'da devrilen minibüsteki 4 kişi yaralandı
        Erzincan'da park halinde yanan otomobil kullanılmaz hale geldi
        Erzincan'da park halinde yanan otomobil kullanılmaz hale geldi
        Erzincan'da toplumsal olaylara müdahale tatbikatı yapıldı
        Erzincan'da toplumsal olaylara müdahale tatbikatı yapıldı
        Erzincan'da polis ekipleri okul çevreleriyle servis araçlarını eş zamanlı d...
        Erzincan'da polis ekipleri okul çevreleriyle servis araçlarını eş zamanlı d...