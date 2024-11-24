Erzincan'da yoğun kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi

Açıklama, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Yağış nedeniyle yollarda buzlanma ve ulaşımda olumsuzluk yaşanabileceği belirtilen açıklamada, "İlimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 25 Kasım Pazartesi günü eğitim-öğretime ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

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