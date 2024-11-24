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        Erzincan'da yoğun kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi

        Erzincan'da yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde yarın tüm okullarda eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 18:38 Güncelleme: 24.11.2024 - 18:38
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        Erzincan'da yoğun kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi
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        Erzincan’da yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde yarın tüm okullarda eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

        Yağış nedeniyle yollarda buzlanma ve ulaşımda olumsuzluk yaşanabileceği belirtilen açıklamada, "İlimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 25 Kasım Pazartesi günü eğitim-öğretime ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

        Açıklama, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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