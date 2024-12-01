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        Erzincan Emniyet Müdürlüğü, personeline terör ve asayiş olaylarına müdahale eğitimi verdi

        Erzincan Emniyet Müdürlüğü kentte olası terör ve asayiş olayları ile daha aktif mücadele edebilmek için personeline atış eğitimi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 16:02 Güncelleme: 01.12.2024 - 16:02
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        Erzincan Emniyet Müdürlüğü, personeline terör ve asayiş olaylarına müdahale eğitimi verdi
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        Erzincan Emniyet Müdürlüğü kentte olası terör ve asayiş olayları ile daha aktif mücadele edebilmek için personeline atış eğitimi verdi.

        Erzincan Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Eğitim Şube Müdürlüğü personeli tarafından kentte olası terör ve asayiş olayları ile daha aktif mücadele edebilmek ve uygulama noktalarında güvenli müdahale etkinliğini artırmak amacıyla bünyesinde görev yapan personele, "Şüpheli kişi ve araç durdurma, arama, güvenli müdahale eğitimi" verdi.

        Açıklamada personelin her tür senaryo karşısında silah kullanma kabiliyetini geliştirmek, ani gelişen olaylara yerinde ve bilinçli olarak müdahale edilebilmesi için eğitimlere devam edeceği belirtildi.

        Eğitimle ilgili paylaşılan videoda ise personelin güvenli ve etkin müdahale yöntemlerini uygulamalı olarak gerçekleştirdikleri görüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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