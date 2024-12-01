Erzincan Emniyet Müdürlüğü, personeline terör ve asayiş olaylarına müdahale eğitimi verdi

Erzincan Emniyet Müdürlüğü kentte olası terör ve asayiş olayları ile daha aktif mücadele edebilmek için personeline atış eğitimi verdi.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Eğitim Şube Müdürlüğü personeli tarafından kentte olası terör ve asayiş olayları ile daha aktif mücadele edebilmek ve uygulama noktalarında güvenli müdahale etkinliğini artırmak amacıyla bünyesinde görev yapan personele, "Şüpheli kişi ve araç durdurma, arama, güvenli müdahale eğitimi" verdi.