Erzincan'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Erzincan’da düzenlenen operasyonunda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda F.G’yi takibe alan ekipler, şüphelinin evinde yaptıkları aramada, bir miktar uyuşturucu ile kurusıkı tabanca, av tüfeği ve bu tüfeğe ait 20 dolu kartuş ele geçirdi.