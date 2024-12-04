Erzincan'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı
Erzincan'da düzenlenen operasyonunda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı.
Erzincan’da düzenlenen operasyonunda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda F.G’yi takibe alan ekipler, şüphelinin evinde yaptıkları aramada, bir miktar uyuşturucu ile kurusıkı tabanca, av tüfeği ve bu tüfeğe ait 20 dolu kartuş ele geçirdi.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.
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