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        Erzincan'da yabani hayvanlar için karla kaplı arazilere yem bırakıldı

        Erzincan'ın karla kaplı kırsalına, yabani hayvanların beslenmesi için yem bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 11:57 Güncelleme: 05.12.2024 - 12:08
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        Erzincan'da yabani hayvanlar için karla kaplı arazilere yem bırakıldı
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        Erzincan'ın karla kaplı kırsalına, yabani hayvanların beslenmesi için yem bırakıldı.

        Kış şartlarının hakim olduğu bölgede yiyecek bulmakta zorlanan yabani hayvanlara destek için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri çalışma yürüttü.

        Arazi araçları ve yaya olarak karlı dağları aşan ekipler, Davarlı köyü mevkisinde dağlık alana 500 kilogram ot ve buğday bıraktı.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin, yoğun kar yağışına maruz kalan yaban hayatının korunması ve hayvanların açlıktan ölmemesi için uygun ortamlara yem bıraktıklarını belirtti.

        Yem bırakma çalışmalarına Şahin'in yanı sıra Çayır Mera Yem Bitkileri Şube Müdürü Emre Kütük ile personeli katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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