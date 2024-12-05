Erzincan'da yabani hayvanlar için karla kaplı arazilere yem bırakıldı

Erzincan'ın karla kaplı kırsalına, yabani hayvanların beslenmesi için yem bırakıldı.

Kış şartlarının hakim olduğu bölgede yiyecek bulmakta zorlanan yabani hayvanlara destek için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri çalışma yürüttü.

Arazi araçları ve yaya olarak karlı dağları aşan ekipler, Davarlı köyü mevkisinde dağlık alana 500 kilogram ot ve buğday bıraktı.