Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Erzincan'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelindeki teknik ve fiziki takibin ardından sokak satıcıları ile kullanıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Ekipler, eş zamanlı operasyonda C.E'nin üzerinde bir miktar uyuşturucu ile 9 bin 800 lira para ele geçirdi.