Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Erzincan'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Erzincan'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelindeki teknik ve fiziki takibin ardından sokak satıcıları ile kullanıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi.
Ekipler, eş zamanlı operasyonda C.E'nin üzerinde bir miktar uyuşturucu ile 9 bin 800 lira para ele geçirdi.
Devam eden çalışma kapsamında C.E'nin uyuşturucu maddeyi Ç.A'dan temin ettiğini belirleyen ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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