Erzincan'da yaban domuzuna işkence eden kaçak avcılar hakkında işlem başlatıldı

Erzincan’da yaban domuzuna işkence eden ve bunu sosyal medya hesaplarında paylaşan kaçak avcılar hakkında yasal işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Refahiye ilçesine bağlı Dolaylı köyü kırsalında yaralı yaban domuzuna av köpekleri ile işkence ve eziyet edildiğine dair görüntülerin sosyal medyada yayımlanması üzerine Refahiye İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce detaylı görüntü analizi yapıldı.