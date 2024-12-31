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        Erzincan'da anaokulu öğrencilerine kodlama ve robotik eğitimi verildi

        Erzincan'da anaokulu öğrencilerinin zihinsel gelişimini desteklemek amacıyla kodlama ve robotik eğitimi programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 18:47 Güncelleme: 31.12.2024 - 19:13
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        Erzincan'da anaokulu öğrencilerine kodlama ve robotik eğitimi verildi
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        Erzincan'da anaokulu öğrencilerinin zihinsel gelişimini desteklemek amacıyla kodlama ve robotik eğitimi programı düzenlendi.

        "Minik Mühendisler Robotik ve Kodlama" projesi kapsamında Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) kampüsündeki Öğretmen Sibel Çakır Anaokulu’nda eğitim gören öğrenciler için etkinlik yapıldı.

        EBYÜ Refahiye Meslek Yüksekokulu Mekatronik Programı öğretim görevlisi Sedat Turan, burada yaptığı konuşmada, öğrencilerin düşünme becerilerini geliştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

        Yapay zeka ve robotik kodlamayla ilgili eğitimler verdiklerini belirten Turan, şöyle konuştu:

        "Çocuklara öncelikle problem ve algoritma nedir ile çevrelerinde dikkatlerini çeken olayların neler olduğunu sorarak cevaplar aldık. Bazı çocuklar gerçekten yaşı küçük olmasına rağmen güzel cevaplar verdi. Çocukların merak duygusunu daha da artırmaya çalışan bazı uygulamalar yaptık."

        Turan, minik öğrencilere kodlamayı oyunlarla öğrettiklerini dile getirerek, "Robotsan’ın yerli kodsuz robot setini çocuklara gösterdik ve daha sonrasında kod atarak çocuklara bunun nasıl çalıştığını anlattık. Sonra 'İlk Devrem' olan projede kodsuz bir şekilde led yakma, motor çalıştırma gibi algılayıcılar, sensörlerin neler olduğunu gösterdik." ifadelerini kullandı.

        Etkinliğin asıl amacının çocukları milli duygularla yerli üretime yönlendirmek olduğunu vurgulayan Turan, şunları kaydetti:

        "Burada amacımız çocukların milli duygularını geliştirerek yerlilik oranını artırmaya yönelik tüketici bir toplum değil, tamamen üretici bir toplum olmasına katkı sağlamak. Bu yönde de Cumhurbaşkanı'mızın liderliği öncülüğünde milli teknoloji hamleleri doğrultusunda önem arz etmekte. Çünkü ne kadar yerli, ne kadar milli ürün kullanırsak bu bizi dünya çapında üst sıralara çıkaracaktır."

        Anaokulu müdürü Gül Karaaslan Sakal da öğrencilerin etkinliğe ilgili olduğunu belirterek, "24 öğrencimizle aktif bir şekilde katılım sağladık. Çocuklarımız heyecanla bu etkinliğe katıldılar. Çok mutlu oldular. İnşallah bu çalışmamız teknik geziler ve atölye çalışması şeklinde devam edecektir." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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