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        Erzincan'da 3,2 büyüklüğünde deprem

        Erzincan'ın merkeze bağlı Kilimli köyünde 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 16:05 Güncelleme: 05.01.2025 - 16:37
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        Erzincan'da 3,2 büyüklüğünde deprem
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        Erzincan'ın merkeze bağlı Kilimli köyünde 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 15.13'te 3,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

        Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Erzincanlılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Aydoğdu, açıklamasında, "Meydana gelen depremin ardından ilgili birimlerimiz tarafından yapılan saha taramalarında, şu ana kadar can ve mal kaybına yönelik olumsuz bir durum bulunmamakta olup saha taramalarına devam edilmektedir. Ayrıca vatandaşlarımız tarafından da ilgili kurumlarımıza şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim, şehrimizi ve ülkemizi her türlü afetten korusun." ifadelerine yer verdi.

        Öte yandan deprem sonrası kent merkezinde vatandaşlar sokağı çıktı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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