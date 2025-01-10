Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Erzincan'da itfaiye ekipleri 2024'te 2 bin 135 olaya müdahale etti

        Erzincan Belediyesi itfaiye ekipleri, 2024'te 2 bin 135 olaya müdahale etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 09:59 Güncelleme: 10.01.2025 - 09:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzincan'da itfaiye ekipleri 2024'te 2 bin 135 olaya müdahale etti
        ABONE OL

        Erzincan Belediyesi itfaiye ekipleri, 2024'te 2 bin 135 olaya müdahale etti.

        Belediyenin İtfaiye Müdürü Sami Karakaş, yaptığı yazılı açıklamada, 14 itfaiye aracı, 2 kurtarma aracı ve 93 personel ile 540 yangın, 235 hayvan kurtarma, 85 trafik kazası ve 1275 diğer olaylar olmak üzere 2 bin 135 olaya müdahalede bulunulduğunu belirtti.

        Acil durum bilincini artırmak adına 39 kurum ve kuruluş ile 3 bin 370 kişiye uygulamalı yangın önleme ve yangın güvenliği eğitimi verildiğini kaydeden Karakaş, "İtfaiye Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini korumak için 7 gün 24 saat hizmet vermekte olup acil durumlarda çok kısa bir süre içerisinde olay yerine varıp müdahalede bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da sahte alkolden ölenlerin sayısı 48'e yükseldi
        İstanbul'da sahte alkolden ölenlerin sayısı 48'e yükseldi
        İnşaat maliyet artışında kırılma sürüyor
        İnşaat maliyet artışında kırılma sürüyor
        Antalya'da 2 günde 3 genç öldü! Mesut 16, Egemen 17 yaşındaydı!
        Antalya'da 2 günde 3 genç öldü! Mesut 16, Egemen 17 yaşındaydı!
        "Aklı hala sahada değil"
        "Aklı hala sahada değil"
        Engelli emekliliğinde yeni dönem
        Engelli emekliliğinde yeni dönem
        Eren'de ufak pürüzler çıktı!
        Eren'de ufak pürüzler çıktı!
        Vücudundan da sildi
        Vücudundan da sildi
        NBA maçına İzmir marşı damgası!
        NBA maçına İzmir marşı damgası!
        Karıncaların kin tuttuğu ortaya koyuldu
        Karıncaların kin tuttuğu ortaya koyuldu
        İzin almak zorundalar
        İzin almak zorundalar
        82 bin personel 1 kademe ilerleme alacak
        82 bin personel 1 kademe ilerleme alacak
        İtibar zedelenmesine 10 milyon lira
        İtibar zedelenmesine 10 milyon lira
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Her gün yürüyüş yaparsanız vücudunuzda neler değişir?
        Her gün yürüyüş yaparsanız vücudunuzda neler değişir?
        Trakya'da yağmur, iç bölgelerde sis var! Marmara'da sıcaklıklar düşüyor
        Trakya'da yağmur, iç bölgelerde sis var! Marmara'da sıcaklıklar düşüyor
        Balkanlar’ın vizesiz kayak rotaları
        Balkanlar’ın vizesiz kayak rotaları
        Tartışma büyüyor
        Tartışma büyüyor
        Paşa'nın duruşu!
        Paşa'nın duruşu!
        Trudeau: Trump dikkatleri farklı yere çekiyor
        Trudeau: Trump dikkatleri farklı yere çekiyor
        Ada ülkesi "devlet" statüsünü yitirebilir
        Ada ülkesi "devlet" statüsünü yitirebilir

        Benzer Haberler

        Ekşisu Sazlığı'nda koruma altındaki turnalar görüntülendi
        Ekşisu Sazlığı'nda koruma altındaki turnalar görüntülendi
        Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda şüpheli yakalandı
        Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda şüpheli yakalandı
        Özel sporcu Ayşe Kader, Fransa'daki Dünya Kayak Şampiyonası'na odaklandı
        Özel sporcu Ayşe Kader, Fransa'daki Dünya Kayak Şampiyonası'na odaklandı
        Erzincan'da 90 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi
        Erzincan'da 90 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi
        Erzincan'da sürücülerle "fermuar sistemi" tatbikatı yapıldı
        Erzincan'da sürücülerle "fermuar sistemi" tatbikatı yapıldı
        Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı