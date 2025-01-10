Erzincan'da itfaiye ekipleri 2024'te 2 bin 135 olaya müdahale etti
Erzincan Belediyesi itfaiye ekipleri, 2024'te 2 bin 135 olaya müdahale etti.
Erzincan Belediyesi itfaiye ekipleri, 2024'te 2 bin 135 olaya müdahale etti.
Belediyenin İtfaiye Müdürü Sami Karakaş, yaptığı yazılı açıklamada, 14 itfaiye aracı, 2 kurtarma aracı ve 93 personel ile 540 yangın, 235 hayvan kurtarma, 85 trafik kazası ve 1275 diğer olaylar olmak üzere 2 bin 135 olaya müdahalede bulunulduğunu belirtti.
Acil durum bilincini artırmak adına 39 kurum ve kuruluş ile 3 bin 370 kişiye uygulamalı yangın önleme ve yangın güvenliği eğitimi verildiğini kaydeden Karakaş, "İtfaiye Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini korumak için 7 gün 24 saat hizmet vermekte olup acil durumlarda çok kısa bir süre içerisinde olay yerine varıp müdahalede bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.
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