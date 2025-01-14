Erzincan'da polis ekipleri görme engelli çocuklarla buluştu

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri 07-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası nedeniyle Hacı Kamer Torun Özel Eğitim Anaokulu ve Üzümlü Şehit Fatih Devravut İlkokulu anasınıfında eğitim gören görme engelli çocukları ziyaret etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.