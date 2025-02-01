Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası Erzincan'da başladı

Yarışmaya katılan sporcular arasından dereceye girenler Kayakla Oryantiring Milli Takımı’nı oluşturulacak ve mart ayında Finlandiya’da yapılacak dünya şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecek.

Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından düzenlenen yarışlar, Refahiye Dumanlı Yaylası Tabiat Parkı’nda yapıldı. Organizasyona, Erzincan, Ankara, İzmir, Bursa, Isparta, Van, Mersin, Muğla ve Eskişehir'den 10 kulüpten 75 sporcu katıldı.

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