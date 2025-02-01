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        Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası Erzincan'da başladı

        Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası, Refahiye ilçesinde başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 19:11 Güncelleme: 01.02.2025 - 19:26
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        Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası Erzincan'da başladı
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        Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası, Refahiye ilçesinde başladı.

        Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından düzenlenen yarışlar, Refahiye Dumanlı Yaylası Tabiat Parkı’nda yapıldı. Organizasyona, Erzincan, Ankara, İzmir, Bursa, Isparta, Van, Mersin, Muğla ve Eskişehir'den 10 kulüpten 75 sporcu katıldı.

        Yarışmaya katılan sporcular arasından dereceye girenler Kayakla Oryantiring Milli Takımı’nı oluşturulacak ve mart ayında Finlandiya’da yapılacak dünya şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecek.

        Organizasyon yarın yapılcak yarışların ardından ödül töreniyle sona erecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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