Erzincan'da doğum yapmakta zorlanan koyun İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde kurtarıldı

İlhan Kaygusuz, sağlıklı şekilde doğum yapan koyunun ve kuzunun bakımlarını da gerçekleştiren İsmail Özgür İlhan'a teşekkür etti.

Kaygusuz, kliniğe gittiği sırada İl Tarım ve Orman Müdürlüğü önünde geçerken aniden durumu kötüleşen koyunu için kurum çalışanlarından yardım istedi.

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