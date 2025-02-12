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        Erzincan'da tır dorsesinde 18 düzensiz göçmen yakalandı

        Erzincan'da tır dorsesinde, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 18 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 16:01 Güncelleme: 12.02.2025 - 16:01
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        Erzincan'da tır dorsesinde 18 düzensiz göçmen yakalandı
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        Erzincan'da tır dorsesinde, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 18 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, uygulama noktasında bir tırı durdurarak arama yaptı.

        Aramada, tırın dorse kısmında ülkeye yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 18 düzensiz göçmen yakalandı.

        Olaya ilişkin göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Ş.T. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Düzensiz göçmenler, geri gönderme merkezine sevk edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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