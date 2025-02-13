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        Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 107'nci yılı törenle kutlandı

        Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 107'nci yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 12:44 Güncelleme: 13.02.2025 - 13:12
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        Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 107'nci yılı törenle kutlandı
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        Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 107'nci yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene, Vali Hamza Aydoğdu, Garnizon Komutan Tümgeneral Murat Ataç, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Ali Öztürk, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent katıldı.

        Törende, çelenklerin anıta sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Belediye Başkanı Aksun, törende, 13 Şubat'ın tarihi öneminden bahsederek, "Erzincan'ın, tarihe damgasını vuran bu zaferi, yalnızca bir şehrin kurtuluşu değil, aynı zamanda Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin sembolüdür." dedi.

        Aksun, "İşgallerin, acıların yaşandığı bir dönemde, Erzincan halkı toprağını, vatanını, bayrağını koruma adına gösterdiği direnişle, tüm dünyaya Türk milletinin gücünü ve kararlılığını bir kez daha ispat etmiştir. Bugün, Erzincan’ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 107’nci yılında, bu büyük mücadelenin hatırasını gurur ve coşku içinde anarken, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum." ifadelerini kullandı.

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