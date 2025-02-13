Erzincan'da yoğun kar nedeniyle yolcu otobüsünde mahsur kalanları polis ekipleri kurtardı
Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde yoğun kar nedeniyle yolda kalan yolcu otobüsündeki vatandaşların yardımına polise ekipleri yetişti.
Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde yoğun kar nedeniyle yolda kalan yolcu otobüsündeki vatandaşların yardımına polise ekipleri yetişti.
İlçede bir süredir etkili olan kar nedeniyle yolcu otobüsü Kemaliye-Arapgir kara yolunda kayarak kara saplandı.
Otobüste mahsur kalan yolcular, Kemaliye İlçe Emniyet Amirliği personeli tarafından kurtarıldı.
Polis araçlarıyla tahliye edilen yolcular ilçe merkezinde bulunan konaklama tesislerine yerleştirildi.
Ulaşımı kapatan yolcu otobüsü, ekiplerin çalışması sonucu saplandığı yerden çıkarıldı.
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