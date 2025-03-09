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        Erzincan'da apartmanın su saatleri arasına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

        Erzincan'da bir apartmanın su saatlerinin arasında sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 23:31 Güncelleme: 09.03.2025 - 23:43
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        Erzincan'da apartmanın su saatleri arasına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
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        Erzincan'da bir apartmanın su saatlerinin arasında sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Yunusemre Mahallesi'ndeki bir apartmanın su ve kanalizasyon tesisatının geçtiği bölümde mahsur kalan kediyi fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Olay yerine gelen Erzincan Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, uzun uğraşların ardından kediyi sıkıştığı yerden çıkardı.

        Kedi, ekiplerce genel bakımının ardından doğal ortamına bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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