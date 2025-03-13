Milli Eğitim Bakanı Tekin, Erzincan Valiliğini ziyaret etti:

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Erzincan'daki fiziki altyapı itibarıyla şu anda halihazırda kullanmakta olduğumuz yapı stokumuzun tamamı gözden geçirilmiş durumda. Depreme dayanıklılık açısından gerekli testler yapılmış ve bu anlamda sorunsuz bir ilimiz çok şükür." dedi.

Tekin, temaslarda bulunmak üzere geldiği Erzincan'da, valilik çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 1,5 yıldır yürüttüğü Milli Eğitim Bakanlığı döneminde sık sık il ziyaretleri yaptığını, illerde de çok kapsamlı bir şekilde eğitim ve öğretim durumlarını ele alan toplantılar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Fiziki, teknik donanım ve insan kaynağı açısından illerde durum değerlendirmesi yaptıklarını, bu kapsamda bugün Erzincan'da bulunduklarını dile getiren Tekin, "Bir okulumuzda öğrenci ve öğretmen arkadaşlarla sohbet ettik. Sonra ardından valiliğimize gelerek burada değerlendirme toplantımızı yaptık. Bugün henüz üniversitede lisans öğrencisiyken çok acı bir haber duymuştuk. Bir ramazan akşamı iftar ile teravih arasında 13 Mart 1992'de Erzincan'daki dostlarımızın bir felaket ile karşı karşıya kaldıklarını, deprem haberini duymuştuk. Bu vesileyle 6 Şubat'taki depremde hayatını kaybeden dostlarımız, yine 1992 Erzincan depreminde ve bütün felaketlerde kaybettiğimiz dostlarımız için Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah mekanları cennet olur." ifadesini kullandı.

- "Yapı stokumuzun tamamı gözden geçirilmiş durumda"

Bina stoklarını ve okulları tepeden tırnağa yenilediklerini anlatan Tekin, "Bu anlamda iki şey yaptık mevcut bina stokumuzu elden geçirdik. Bunlardan bir kısmı depreme dayanıklı olmadıkları için veya ömürlerini tamamladıkları için yıkılıp yeniden yapılan dersliklerimiz oldu. Bir de hiç olmayan, yeni yaptığımız dersliklerimiz var. Bu kapsamda baktığımızda Erzincan'daki fiziki altyapı itibarıyla şu anda halihazırda kullanmakta olduğumuz yapı stokumuzun tamamı gözden geçirilmiş durumda. Depreme dayanıklılık açısından gerekli testler yapılmış ve bu anlamda sorunsuz bir ilimiz çok şükür. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

Bugün burada başka bir süreci başlattıklarını belirten Tekin, şöyle devam etti: