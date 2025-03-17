GÜNCELLEME - İliç altın madenindeki heyelana ilişkin 43 sanığın yargılanmasına başlandı

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde 9 işçinin toprak altında kalarak yaşamını yitirdiği heyelana ilişkin 5'i tutuklu 43 sanığın, "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" ve "Çevreyi taksirle kirletmek" suçlarından yargılanmasına başlandı.

Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Iaın Ronald Guılle, bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları ve müşteki yakınları katıldı.

Tutuklu sanıklar Shaun Keady Swartz, Ali Rıza Kalender, Selçuk Çiftlik ve Ömer Ardıç ise duruşmaya bağlı bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Duruşmaya, firari sanıklar, John H, Kenan Ö, Luis Q, Vınh Luu D L, Kevin James G, Kevin Joseph R. ve Wıllıam Keıth M. ise katılmadı.

Duruşmayı CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Erzincan Baro Başkanı Avukat Emre Bölükbaşı, Barolar Birliği adına gözlemci ve sivil toplum örgütü temsilcileri de takip etti.

Kimlik tespitiyle başlayan duruşmada, bazı müşteki ve sanık avukatları, salonun fiziki şartlarının yetersizliği nedeniyle usule ilişkin itirazlarda bulundu, şartların düzeltilmesini ve talimatla ifadeleri alınan bazı sanıkların salonda hazır edilmesini istedi.

İtirazları değerlendiren mahkeme heyeti, söz konusu celse için Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) ve SEGBİS sistemlerinin taşınmasının mümkün olmadığını belirterek, yargılanmanın sürüncemede kalmaması için taleplerin reddine oy birliğiyle karar verdi.

Ayrıca Erzincan ve İstanbul Barosu, Türkiye Maden İşçileri Sendikası, Türkiye Barolar Birliği, Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, CHP Trabzon milletvekili Sibel Suiçmez, CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz (parti adına) davaya katılma talebinde bulundu.

- "Daha önce böyle büyüklükte kaza görmedim, duymadım"

İddianamenin okunmasının ardından sanıkların savunmalarına geçildi.

Tutuklu sanık Iaın Ronald Guılle, tercüman eşliğinde yaptığı savunmasında, ölen kişilerin ailelerine başsağlığı dileyerek, olay nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu söyledi.

Kendisi hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen ve herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını öne süren Guılle, şöyle konuştu:

"Kaza öncesi ve kaza anında üstüme düşen görevi fazlasıyla yerine getirdiğimi belirtmek isterim. Anagold'da 'başkan yardımcısı' olarak görev aldım. Görevim gözlem yapmak ve rapor hazırlamak. 40 yıllık çalışma hayatımda daha önce böyle bir operasyonda yer almadım. Madencilik alanında 40 yılı aşkın çalışmama rağmen daha önce ne Türkiye'de, ne de başka yerde böyle büyüklükte kaza görmedim, duymadım. Benimle aynı sürede Cengiz D. çalışmaktaydı. Benim asıl görevim, maden sahasında olanları kendisine raporlamaktı."

Guılle, sabah saatlerinde maden sahasında oluşan çatlaklardan haberdar olduğunu anlatarak, "Sabah saat 10.00'daki rutin toplantımızda maden sahasında oluşan çatlakları tartıştık ve ne gibi önlemler alabileceğimizi yöneticilerimizle görüştük. Toplantının ardından durumu ilk elden değerlendirmek üzere sahaya kadar gitmek üzere karar aldık. Ancak alana yaklaştığımızda bölgenin yoğun barikatlarla kapatılmış olduğunu öğrendik. Oradaki amir geçmemize izin vermedi. Nihayet alana girdiğimizde küçük çatlaklar gözlemledik. Ancak sahayı daha geniş bir yükseklikten gözlemlemek için yüksek alana çıktım. Murat B.'ye istifleme işlemi yapılmaması gerektiğini söyledim ve istifleme durdu." dedi.

Söz konusu durumdan şirketin Amerika’daki yetkililerini haberdar ettiğini aktaran Guılle, "Benim görevim gözlemleme ve rapor hazırlamaktı. Öte yandan 11.00'den sonra ofise döndüm ve derhal durumu Amerika’daki merkeze bildirerek görevimi yaptım. Saat farkından dolayı mailime cevap alamadım. Bundan yaklaşık 3 saat geçti ve bu olay meydana geldi. Durumun ciddiyetinin anlaşılması üzerine çalışanlar tahliye edildi, kurtarma çalışmaları başlatıldı ve ilgili kurumlara bilgi verildi." diye konuştu.