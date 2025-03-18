Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Erzincan'da şehit ailesine "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı" verildi

        Erzincan'da şehit Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk'ün ailesine "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı" verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 19:45 Güncelleme: 18.03.2025 - 19:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzincan'da şehit ailesine "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı" verildi
        ABONE OL

        Erzincan’da şehit Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk’ün ailesine "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı" verildi.

        Vali Hamza Aydoğdu tarafından, Valilik makamında şehit Öztürk’ün eşi Sevda ile oğlu Muhammed Ensar Öztürk’e Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim edildi.

        Vali Aydoğdu, burada yaptığı konuşmada şöyle konuştu:

        "Şehitlerimizin yakınları ve kahraman gazilerimiz başımızın tacı. Cumhurbaşkanımız adına sizlere tevcih ettiğimiz bu madalya devletimizin ve milletimizin size duyduğu derin sevgi, saygı ve minnettarlığın bir nişanesidir. Sizler, aziz şehitlerimizin bizlere birer emanetisiniz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hem devlet hem de millet olarak yanınızda olmaya devam edeceğiz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İBB Başkanı İmamoğlu'nun diploması iptal edildi
        İBB Başkanı İmamoğlu'nun diploması iptal edildi
        İmamoğlu: Böyle bir karar alma yetkileri yok
        İmamoğlu: Böyle bir karar alma yetkileri yok
        Özgür Özel'den diploma açıklaması!
        Özgür Özel'den diploma açıklaması!
        Trump ile Putin arasındaki görüşme sona erdi
        Trump ile Putin arasındaki görüşme sona erdi
        Samsunspor, F.Bahçe'yi TFF'ye şikayet etti!
        Samsunspor, F.Bahçe'yi TFF'ye şikayet etti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İstanbul'da bugün kaydedildi! Yüksekler bembeyaz oldu!
        İstanbul'da bugün kaydedildi! Yüksekler bembeyaz oldu!
        Arda Güler'in maaşı ortaya çıktı!
        Arda Güler'in maaşı ortaya çıktı!
        14 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        14 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        "Hiçbir şey bilmiyorum, ilgilenmiyorum"
        "Hiçbir şey bilmiyorum, ilgilenmiyorum"
        İsrail ateşkesi bozdu, Gazze'yi vurdu!
        İsrail ateşkesi bozdu, Gazze'yi vurdu!
        İşte Kemerburgaz Tesisleri'nden görüntüler!
        İşte Kemerburgaz Tesisleri'nden görüntüler!
        Vefa gecesiyle onurlandırılacak
        Vefa gecesiyle onurlandırılacak
        Erzincanlı motor ustası doğal gaz borularından off-road aracı yaptı
        Erzincanlı motor ustası doğal gaz borularından off-road aracı yaptı
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Tanyeli'ye veda
        Tanyeli'ye veda
        3 Büyükler'de sakatlıklar can sıktı!
        3 Büyükler'de sakatlıklar can sıktı!
        Altında ne var?
        Altında ne var?
        Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılı!
        Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılı!
        18 Mart Çanakkale Zaferi kutlanıyor
        18 Mart Çanakkale Zaferi kutlanıyor

        Benzer Haberler

        İliç'teki maden faciasına ilişkin davanın ilk duruşmasında 2'nci gün
        İliç'teki maden faciasına ilişkin davanın ilk duruşmasında 2'nci gün
        İliç altın madenindeki heyelana ilişkin 43 sanığın yargılanmasına devam edi...
        İliç altın madenindeki heyelana ilişkin 43 sanığın yargılanmasına devam edi...
        Erzincanlı motor ustası doğal gaz borularından off-road aracı yaptı
        Erzincanlı motor ustası doğal gaz borularından off-road aracı yaptı
        İliç'te altın madenindeki heyelana ilişkin 5'i tutuklu, 43 sanık hakim karş...
        İliç'te altın madenindeki heyelana ilişkin 5'i tutuklu, 43 sanık hakim karş...
        İliç altın madenindeki heyelana ilişkin 43 sanığın yargılanması sürüyor
        İliç altın madenindeki heyelana ilişkin 43 sanığın yargılanması sürüyor
        GÜNCELLEME - İliç altın madenindeki heyelana ilişkin 43 sanığın yargılanmas...
        GÜNCELLEME - İliç altın madenindeki heyelana ilişkin 43 sanığın yargılanmas...