Erzincan'da şehit ailesine "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı" verildi

Erzincan’da şehit Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk’ün ailesine "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı" verildi.

Vali Hamza Aydoğdu tarafından, Valilik makamında şehit Öztürk’ün eşi Sevda ile oğlu Muhammed Ensar Öztürk’e Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim edildi.

Vali Aydoğdu, burada yaptığı konuşmada şöyle konuştu:

"Şehitlerimizin yakınları ve kahraman gazilerimiz başımızın tacı. Cumhurbaşkanımız adına sizlere tevcih ettiğimiz bu madalya devletimizin ve milletimizin size duyduğu derin sevgi, saygı ve minnettarlığın bir nişanesidir. Sizler, aziz şehitlerimizin bizlere birer emanetisiniz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hem devlet hem de millet olarak yanınızda olmaya devam edeceğiz."