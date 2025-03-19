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        Erzincan'da kar ve tipi nedeniyle bazı kara yollarında ulaşım güçlükle sağlanıyor

        Erzincan'da kar yağışı ve tipi, bazı kara yollarında ulaşımın aksamasına neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 21:35 Güncelleme: 19.03.2025 - 21:35
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        Erzincan'da kar ve tipi nedeniyle bazı kara yollarında ulaşım güçlükle sağlanıyor
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        Erzincan’da kar yağışı ve tipi, bazı kara yollarında ulaşımın aksamasına neden oldu.

        Kent genelinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Erzincan-Sivas kara yolundaki Kızıldağ ve Sakaltutan geçitlerinde araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

        Erzincan-Gümüşhane kara yolunun Ahmediye Geçidi ise ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.

        Kar ve tipiye hazırlıksız yakalanan bazı çekici araçlar da Ahmediye mevkisinde kayarak yolun kısmen kapanmasına neden oldu.

        Ağır tonajlı araçların iş makinesi yardımıyla yoldan çekilmesi için polislere destek veren karayolları ekipleri, yolları kardan temizleyip tuzlama çalışması yürütüyor.

        Polis ekipleri, Erzincan-Gümüşhane kara yolunda sürücüleri durdurarak kar, tipi ve buzlanmaya karşı tedbirli olmaları uyarısında bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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